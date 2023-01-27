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Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza indirim geldi BOTAŞ indirim oranlarını duyurdu

Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza indirim geldi BOTAŞ indirim oranlarını duyurdu

BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu

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BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan Doğal Gaz toptan satış fiyatlarına indirim yaptı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat itibarıyla yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldığı kaydedildi.

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