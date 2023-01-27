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NBA'de Türk derbisi oynandı Cedi Osman ile Alperen Şengün düellosu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
NBA'de Türk derbisi oynandı Cedi Osman ile Alperen Şengün düellosu

NBA’de Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers konuk olduğu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets’ı 113-95 mağlup etti.

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Cleveland’da Cedi Osman 10 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle mücadele ederken, Houston’da ise Alperen Şengün 14 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynadı.

NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcular Cedi Osman ve Alperen Şengün’ün karşı karşıya geldiği mücadelede Cleveland Cavaliers, deplasmanda Houston Rockets’ı 113-95'lik skorla yendi.

Cleveland’da Darius Garland 26 sayı, 4 ribaund ve 9 asistle, Evan Mobley ise 21 sayı 10 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Cedi Osman 23 dakika 56 saniye süre aldığı karşılaşmada 10 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı. Houston Rockets’da Tari Eason’un 18 sayı, 11 ribaund, Kenyon Martin Jr. da 14 sayı 6 ribaund ile oynasa da mağlubiyete engel olamadı. Alperen Şengün de 30 dakika 20 saniye süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Bu sonuçla Cleveland Cavaliers 30. galibiyetini elde ederken, Houston Rockets ise bu sezon 38. kaybetti.

New York Knicks, Boston Celtics’i uzatmalarda yendi

Doğu Konferansı’nda play-off mücadelesi veren New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı konferans lideri Boston Celtics’i uzatmaya giden maçta 120-117'lik skorla mağlup etti. New York’ta 37 sayı ve 9 ribaund üreten Julius Randle, müsabakanın en skorer ismi oldu. Jalen Brunson 29 sayıyla, R.J. Barrett ise 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Boston’da Jayson Tatum 35 sayı, 14 ribaund ve 4 asist, Jaylen Brown da 22 sayı ve 9 ribaund ile oynadı. Knicks bu sezonki 27. galibiyetini alırken, Celtics 15. kez yenildi.
NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Boston Celtics: 117 - New York Knicks: 120
Brooklyn Nets: 122 - Detroit Pistons: 130
Charlotte Hornets: 111 - Chicago Bulls: 96
Houston Rockets: 95 - Cleveland Cavaliers: 113
Phoenix Suns: 95 - Dallas Mavericks: 99
Los Angeles Clippers: 138 - San Antonio Spurs: 100

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