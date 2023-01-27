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Muğla'da şiddetli yağış ve fırtına! Devrilen ağaçlar maddi zarara neden oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da şiddetli yağış ve fırtına! Devrilen ağaçlar maddi zarara neden oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlar nedeniyle iki otomobil ve bir evin çatısı zarar gördü.

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Meteorolojiden yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Muğla il genelinde beklenen yağış başladı. Marmaris'te de sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini arttırdı.

Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte İçmeler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda lüks otomobilde maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Bir araçta daha ağaç devrilmesi nedeniyle ufak çapta hasar oluştu.

Fırtınanın etkili olduğu bir başka bölgede ise rüzgarın da şiddetiyle 3 çam ağacı devrildi. Devrilen ağaçlar bölgede bulunan 2 katlı bir evin çatısına düştü.

Yaşanan olaylarda maddi hasar meydana gelirken, yetkililer vatandaşları, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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