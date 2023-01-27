Ülkücü Başkan Sinan Ateş suikastinde avukat Serdar Öktem tutuklandı! Tutuklu sayısı 18 oldu

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinde tutuklananların sayısı 18'e yükseldi. Dün Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ile MHP Milletvekili Olcay Klavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş tutuklanmıştı. Gece de Avukat Serdar Öktem tutuklandı...

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Avukat Serdar Öktem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimlik tutukladı!

AA'nın aktardığına göre; sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen Öktem, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Suikast zanlılarının avukatıydı

Öktem'in, cinayetten tutuklanan Doğukan Çep, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve firari tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’nın geçmişte avukatlığını yaptığı belirtilmişti.

Suikastte tutuklu sayısı 18 oldu

Avukat Serdar Öktem ile gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.