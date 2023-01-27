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Galatasaray serüveni yeniden başlıyor! Yıldız futbolcu geri geliyor...

Galatasaray serüveni yeniden başlıyor! Yıldız futbolcu geri geliyor...

Sol bekteki boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, eski yıldızına talip oldu. Sarı-Kırmızılıların Alex Telles'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi. Transfer iddiası sonrası Galatasaray taraftarları Alex Telles'e çok sayıda mesaj gönderdi.

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Galatasaray, Sevilla'da kiralık oynayan ve bonservisi Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sezon başında kurduğu güçlü kadro ile Süper Lig'e iddialı bir giriş yapan Galatasaray, Şimdi de ara transfer döneminin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Okan Buruk, sol bek sorununu Alex Telles ile kökten çözmek istiyor.

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Alex Telles, tekrardan Sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. Sevilla'da kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması hedefleniyor.

Bu doğrultuda ilerleyen Galatasaray heyeti önümüzdeki günlerde Manchester Unıted yetkilileri ile masaya oturması bekleniyor.

Alex Telles sezon başında kiralandığı Sevilla'da kâbus gibi bir sezon geçiriyor. Düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan La Liga ekibinden ayrılabileceği belirtilen Alex Telles'e, çıkan transfer iddiaları sonrası Galatasaraylılar mesaj yağdırdı.

Brezilyalı sol bekin yeniden Galatasaray'a gelme ihtimali taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Ortada gözle görünür olan sol bek sorunu ise böylelikle çözüme kavuşturulmuş olacak. 

Kaynak: Akşam

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