5 atom bombası gücünde geliyor! Türkiye'ye kar müjdesi İstanbul'u fena vuracak Ankara işte o tarih!

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.