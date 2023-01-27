5 atom bombası gücünde geliyor! Türkiye'ye kar müjdesi İstanbul'u fena vuracak Ankara işte o tarih!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün hava durumu raporunda 21 şehri uyardı. Öte yandan Türkiye'nin beklediği kar yağışıyla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. '5 atom bombası gücünde' bir hava geliyor! İstanbul ve Ankara'ya güzel haber verildi. İşte olası kar yağışıyla ilgili güncel açıklamalar...
Bir süredir kurak geçen günlerin ardından yağmur ve kar yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 21 şehre uyarıda bulundu. 5 günlük yurt geneli hava tablosunda beklenen yağışlar gözle görüldü. Öte yandan uzman Türkiye'yi ilgilendiren kar haritası paylaşıp açıklamalar yaptı. İstanbul, Ankara'ya güzel haberler verdi. Türkiye sonunda beklediği kara kavuşuyor!
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Gnüneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.