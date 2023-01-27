NBA All-Star 2023'ün kaptanları ve takımlarının ilk 5'leri belli oldu

NBA All-Star 2023 maçında parkede olacak basketbolcular açıklandı. İlk olarak 1971 senesinde düzenlenmeye başlayan organizasyon, bu seneyle birlikte 72. kez seyirciyle buluşacak.

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ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena’da 20 Şubat tarihinde TSİ 04.00’de oynanacak karşılaşmada boy gösterecek isimler, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının da yüzde 25'er oylarıyla takım kaptanları ve takımların ilk 5'i belirlendi.

Doğu ve Batı Konferansı'nın mücadelesine tanık olacak heyecanlı karşılaşmada, takım kaptanları Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo ile Los Angeles Lakers'tan da LeBron James oldu.

LeBron James’in üst üste 19. All-star maçı

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kariyerinde üst üste 19. kez All-Star’da parkede olacak. NBA tarihinde Kareem Abdul-Jabbar ile All-Star sayısını eşitleyen James, aynı zamanda art arda 6. kez en çok oyu alarak takım kaptanı olmayı da başardı. LeBron, verilen oylar sonucunda All-Star’a seçilen oyuncular arasında maç öncesi yapılacak programda Giannis Antetokounmpo ile 2023 NBA All-Star’da kendi takımlarını oluşturacak.

2023 NBA All-Star Batı Konferansı ilk 5’i:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

2023 NBA All-Star Doğu Konferansı ilk 5’i:

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)