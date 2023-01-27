Altılı Masa kulisleri! 6 parti tek genel merkezden yönetilecek! Hepsi görevden alınacak

Altılı Masa yoluna Mille İttifakı olarak devam etme kararı aldı. Seçim sürecinde ortak bir genel merkez kurulacak ve seçim kampanyaları o merkezden yönetilecek. Seçim kazanıldığı takdirde ilk hafta MİT, Genelkurmay, Merkez Bankası başkanları görevden alınacak. 6 lider Cumhurbaşkanı Kabinesi gibi çalışacak...

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Altılı Masa toplantısından cumhurbaşkanı adayı çıkmadı ancak kulislerde ilginç iddialar dolaşmaya başladı. Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'taki toplantısına bırakırken, Altılı Masa'nın adı da Millet İttifakı olarak değiştiriliyor.. 6 parti seçim döneminde tek Genel Merkez çatışı altında birleşecek. Seçimden sonraki ilk iş ise MİT, Genelkurmay, BDDK, Merkez Bankası ve SPK Başkanı'nı değiştirmek olacak. İşte Halk TV yazarı Fikret Bila'nın köşesinden Altılı Masa kulisleri...

Ortak genel merkez kurulacak

6 lider seçim kampanyasını ortaklaşa yürütme konusunda görüş birliğine vardılar. Seçim kampanyasının ortak akılla yürütülmesi amacıyla partilerin genel merkezleri dışında ayrı bir bina tutulacak. Bu ortak merkezde partilerin seçim kampanyası sorumluları ortak çalışacaklar.

Yönetim şekli nasıl olacak?

6’lı Masa’nın ortak adayı cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisinden istifa edecek. Diğer liderler istedikleri takdirde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacaklar. Milletvekili olmayı tercih eden liderler ise partilerini temsilen cumhurbaşkanı yardımcılığı için başka isim önerebilecekler.

İmza atmadan önce liderlere soracak

Yeni cumhurbaşkanı, geçiş süreci boyunca, anayasadaki mevcut yetkilerini sistemi normalleştirmek için kullanacak. Kararnameler cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanacak. Ancak cumhurbaşkanı imza atmadan önce diğer liderlerle istişare edecek.

Bir çeşit Cumhurbaşkanlığı Kabinesi..

Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun veya olmasın önemli konularda 6 lider bir araya gelerek ortak karar alacaklar. Liderler, cumhurbaşkanının başkanlığında, bir çeşit cumhurbaşkanlığı kabinesi gibi çalışacaklar.

Her parti kabinede en az bir bakanlığa sahip olacak. Bakanlık sayısı seçim sonuçlarına göre değişebilecek.

İktidarın ilk haftası görevden alınacaklar

İktidar değişikliğinde "ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda" da anlaşıldı. Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı’nı değiştirecek. Bunların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak. Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek.