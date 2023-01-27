İYİ Parti'de bir istifa daha! İstifa dilekçesinde böyle söyledi

İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti. Öte yandan Altılı Masa toplantısı öncesi "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız" açıklaması yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da görevinden istifa etmişti.Abone ol
Yaklaşık yedi ay önce İYİ Parti Tunceli İl Başkanlığına atanan Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti.
İstifa dilekçesini İYİ Parti Genel Merkezine gönderildiği öğrenilen Ersoy, dilekçesinde ''Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum'' ifadelerine yer verdi.
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