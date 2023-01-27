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Bir süredir tedavi görüyordu! Ali öğretmenden kahreden haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bir süredir tedavi görüyordu! Ali öğretmenden kahreden haber

KAYSERi'de matematik öğretmeni olan Ali Benderli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Fen lisesinde matematik öğretmeni olan Ali Benderli, bir süre önce kansere yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Benderli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse yayımladığı taziye mesajında, "Bünyan Fen Lisesi matematik öğretmeni Ali Benderli'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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