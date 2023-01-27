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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu fotoğrafları aynı bilboardlarda yan yana

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu fotoğrafları aynı bilboardlarda yan yana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik gezisi sebebi ile ziyaret edeceği Bozüyük ilçesindeki birçok bilboardda, aynı ilçeyi yarın ziyaret etmesi beklenen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana yapıştırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün arayla Bilecik ve bazı ilçelerini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, Belediye Başkanı İmamoğlu’nun ise yarınki ziyaretleri öncesi birçok bilboardda ilanlar yayınlandı. Bozüyük ilçe merkezinin yanı sıra Bilecik il merkezinde de olduğu belirtilen birçok bilboardda Erdoğan ve İmamoğlu’nun fotoğrafları yan yana yapıştırıldı, gezi programları hakkında bilgiler verildi.

"İkisi de yakışıklı insanlar"

İsmet İnönü caddesi üzerindeki iki fotoğrafın aynı bilboardda olmasını değerlendiren Erhan Köprülü isimli vatandaş, "Seçim sürecindeyiz, iki partinin adayı olabilir. Ekrem İmamoğlu da aday olabilir diğer kişi de Cumhurbaşkanı o da aday olabilir. Demokrasi olan ülkede belediye başkanı gezebilir. Bence sıkıntı yok. Gezmesi demokrasi için güzel. İkisi de yakışıklı insanlar" dedi.

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