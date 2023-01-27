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Dilencinin üzerinden çıktı, 'hepsini bugün kazandım' dedi

Dilencinin üzerinden çıktı, 'hepsini bugün kazandım' dedi

MANİSA'da şehir merkezinde zabıta ekiplerinin uygulamasına takılan dilencinin üzerinden 540 TL para çıktı. Dilenci üzerinden çıkan tüm parayı gün içinde kazandığını söyledi...

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde yaptığı uygulamada engel oldukları dilencinin üzerinden çıkan para karşısında şaşırdı.

Manisa’da dilencilere yönelik uygulamalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde mendil satma bahanesiyle vatandaşların duygularını istismar ederek, kazanç elde etmeye çalışan şahsa engel oldu.

Gün içinde 540 TL topladı

Dilencilik yapan şahsın hakkında işlem yapmak üzere şahıs, Zabıta Dairesi Başkanlığına götürüldü. İşlem sırasında dilencinin üzerinden bin 540 TL nakit çıktı. Dilencinin gün içerisinde parayı topladığını söylemesi üzerine zabıta ekipleri de şaşırdı.

"Bu tür istismarcılara fırsat vermeyin"

Vatandaşların bu tür istismarcılara karşı duyarlı olmasını isteyen Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Vatandaşlarımızın duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden gelen şikayetleri de anında değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri. Bugün örneğini yaşadığımız gibi, yalnızca istismar yoluyla birkaç saat içinde vatandaşlardan binlerce lira para toplayabiliyorlar. Ekseriyetle şehir dışından gelen bu şahıslara yönelik uygulamalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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