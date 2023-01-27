ÖSYM'den YÖS kararı! Başkan Ersoy duyurdu: 13 yıl aradan sonra uygulanacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, "Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Sınavı'nı (TR-YÖS) uygulayacağız" dedi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS'ün yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil olmak üzere 9 ülkede, toplamda 27 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testinden 40 soru, Temel Matematik Testinden 40 soru olmak üzere toplamda 80 soru sorulacağını ifade eden Ersoy, sınavın; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ersoy, TR-YÖS'ün geçerlilik süresinin sınav tarihinden itibaren iki yıl olacağını vurgulayarak, sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edileceğini dile getirdi.

"13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız "

Uluslararası standartlarda sınav yapan ÖSYM'nin başarılarını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Ersoy, "Yarım asırlık tecrübemizle, her yıl ortalama 11 milyon adaya sınav yapmaktayız. ÖSYM olarak yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1) 4 ilde yapılacak

Öte yandan 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak sınava yaklaşık 5 bin aday katılacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek sınavda toplam 47 salon kullanılacak. Emniyet görevlileri dahil 333 kişi görev alacak. Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. e-YDS saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.