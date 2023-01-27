İsmail Saymaz'ın iddiası! İşte altılı masanın adayını açıklayacağı tarih

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken 6'lı masada adaylık krizi derinleşti. İddiaya göre ise 6'lı masanın adayını açıklayacağı tarih netlik kazandı.Abone ol
Altılı masanın 11'inci toplantısı, İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılırken adaylık konusunda yine bir açıklama yapılmadı.
Bir sonraki toplantının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Millet İttifakı’nın 13 Şubat’taki toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenmiş olacak." dedi.
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