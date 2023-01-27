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Altılı masa neden 'Erdoğan aday olamaz' dedi? Tutum değişikliğinin nedenini Nasuhi Güngör yazdı

Altılı masa neden 'Erdoğan aday olamaz' dedi? Tutum değişikliğinin nedenini Nasuhi Güngör yazdı

Altılı masanın son toplantısında "Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" iddiası gündem oldu. Muhalefetin sürpriz çıkışını değerlendiren yazar Nasuhi Güngör, "siyasi dengelerin istedikleri yönde değişmemesiyle" ilgisinin olabileceğini yazdı.

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Altılı masanın Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yaptığı açıklama gündemi hareketlendirdi. 

9 saatlik 11. toplantının ardından yapılan "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklama ortalığı karıştırdı.

AK Parti, muhalefeti bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktikleri izlemekle suçladı. 

Kılıçdaroğlu ve Akşener neden tutum değiştirdi?

Peki bu sürpriz çıkış neden geldi? Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve Akşener’in kurmayları böyle bir tartışmaya girmeyeceklerini ifade ederken zıt yönde bir açıklama gelmesi kafaları karıştırdı. 

"Siyasi dengeler muhalafetin istediği gibi gitmiyor"

Konuya ilişkin yazı kaleme alan Habertürk yazarı Nasuhi Göngör, ilginç değerlendirmelerde bulundu. Farklı tutuma ilişkin Güngör, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sahiden kamuoyunda CHP liderinin Yüksek Seçim Kurulu’yla ilgili yaptığı açıklamalara gelen tepkiler yüzünden mi tavır değiştirdiler? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını bu denli keskin ifadelerle anayasaya aykırı ilan etmeleri, acaba seçim yaklaştıkça siyasi dengelerin istedikleri yönde değişmemesiyle ilgili olabilir mi?

Aylar önce “Her adayla açık farkla kazanıyoruz” diyen muhalefetin, adaylık tartışmasıyla ilgili taktik değiştirmesinin, mevcut siyasi tabloyla doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum."

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