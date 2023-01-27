Şehitler için otomobilini satan çift, Afrika'da su kuyusu açtırdı

Abdil ve Ayşe Uysal çifti, sattıkları otomobilin parasıyla Afyonkarahisarlı iki şehidin adına Afrika'da su kuyusu açtırdı.

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Afyonkarahisar'da yaşayan ve çocukları olmayan 75 yaşındaki Ayşe ile 80 yaşındaki Abdil Uysal çifti, hayatları boyunca insanlara yardım etmeye çalıştı.

Birikimlerini de hayır işlerinde harcayan çift, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Deniz Feneri Derneği tarafından Afrika kıtasındaki 7 ülkede hayata geçirilen "1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesine destek vermek istedi.

Bu kapsamda otomobillerini satan Uysal çifti, Afyonkarahisarlı şehitler Murat Saraç ile İzzet Taşbaş adına Afrika kıtasındaki Togo ve Benin'de iki su kuyusu açtırdı.

Başkalarının mutluluğuna ortak oldular

Abdil Uysal, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da 50 yıl manifaturacılık yaptığını ve 1996'da emekli olduğunu söyledi.

Emeklilik döneminde hayır işleriyle ilgilendiğini belirten Uysal, şunları aktardı:

"Yaşlıyız, sadece evden camiye gidip geliyoruz. Eşimle istişare edip emekli olduktan sonra aldığımız ve sahibi olduğum ilk otomobili satıp parasını bağışlamaya karar verdik. Bunu da gönülden arzuladık. Su kuyusu projesine destek verip Afrikalı Müslüman kardeşlerimiz susuz kalmasın istedik. Şehitlerimizin ismi yaşasın diye bağışımızı yaptık. Kuyu açtırdığımız yerdeki yetişkinler ve çocukların su çıkınca ne kadar sevindiğini gördük. Onları görünce mutlu olduk."

"Arabamızın parası da hayırlı yerlere gittiği için seviniyoruz"

Ayşe Uysal da su sıkıntısı çeken Afrika ülkelerindeki Müslümanları görünce çok üzüldüğünü dile getirdi.

Kendilerine de su kuyusu açtırmak nasip olduğu için çok sevindiklerini anlatan Uysal, "Otomobilimizin satışından gelen parayı hiç düşünmeden bağışladık. Arabamızın parası da hayırlı yerlere gittiği için seviniyoruz. Ömrümüz ve paramız oldukça başka yerlere de hayır hasenat yapmayı planlıyoruz. İnşallah oradaki Müslümanlara yardım etmeyi Allah herkese nasip eder." diye konuştu.

Derneğin Afyonkarahisar temsilcisi Doğan Selçuk ise evlerinde ziyaret ettiği hayırsever çifte teşekkür belgesi vererek, açılan su kuyularının görsellerini paylaştı.