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Fenerbahçe'de transfer bombası! Ünlü gazeteci duyurdu işte ödenecek rakam...

Fenerbahçe'de transfer bombası! Ünlü gazeteci duyurdu işte ödenecek rakam...

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'nin transferi için 7 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.

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Fenerbahçe, yeni sol bekini İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Jayden Oosterwolde için Parma ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun transferi için Parma'ya 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

21 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin, Oosterwolde ile 2027'ye kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Parma'da bu sezon 19 maça çıkan Oosterwolde, 1 kez fileleri havalandırdı.

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