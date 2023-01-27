AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Gün ve saat verildi

AK Parti'den milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son dakika açıklama geldi. Akbaşoğlu "EYT Pazartesi günü saat 11.00'de TBMM'de." dedi.

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Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı. Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu "EYT Pazartesi günü saat 11.00'de TBMM'de." dedi.

EYT'nin maliyeti ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT’nin maliyeti nedir?” sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.

Özlem Zengin: İlk maaşlar Mart'ta

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Hedefimiz ilk maaşlarını martta alacak şekilde şubatta düzenlemeyi tamamlamayı sağlamak. Niyetimiz ve hedefimiz bu. Staj ve çıraklığın işe başlangıç sayılması ile ilgili bir düzenleme şu anda yok" dedi.