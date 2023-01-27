BIST 5.133
DOLAR 18,81
EURO 20,46
ALTIN 1.167,94
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Gün ve saat verildi

AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Gün ve saat verildi

AK Parti'den milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son dakika açıklama geldi. Akbaşoğlu "EYT Pazartesi günü saat 11.00'de TBMM'de." dedi.

Abone ol

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı. Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu "EYT Pazartesi günü saat 11.00'de TBMM'de." dedi.

EYT'nin maliyeti ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT’nin maliyeti nedir?” sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.

Özlem Zengin: İlk maaşlar Mart'ta

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Hedefimiz ilk maaşlarını martta alacak şekilde şubatta düzenlemeyi tamamlamayı sağlamak. Niyetimiz ve hedefimiz bu. Staj ve çıraklığın işe başlangıç sayılması ile ilgili bir düzenleme şu anda yok" dedi.

İlgili Haberler
EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu tavan miktarı düştü Asgari ücrete ek zam yok! EYT'de ilk maaşlar 1 Mart'ta ödenecek! Çalışma Bakanı açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
5 atom bombası gücünde geliyor! Türkiye'ye kar müjdesi İstanbul'u fena vuracak Ankara işte o tarih!
Foto Galeri 5 atom bombası gücünde geliyor! Türkiye'ye kar müjdesi İstanbul'u fena vuracak Ankara işte o tarih! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fırat Çakıroğlu cinayeti davasında flaş gelişme! İkinci sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Fırat Çakıroğlu cinayeti davasında flaş gelişme! İkinci sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Fenerbahçe'de transfer bombası! Ünlü gazeteci duyurdu işte ödenecek rakam...
Fenerbahçe'de transfer bombası! Ünlü gazeteci duyurdu işte ödenecek rakam...
Altılı masa neden 'Erdoğan aday olamaz' dedi? Tutum değişikliğinin nedenini Nasuhi Güngör yazdı
Altılı masa neden 'Erdoğan aday olamaz' dedi? Tutum değişikliğinin nedenini Nasuhi Güngör yazdı
İstanbul'da baba vahşeti! 3 çocuğunu iple tavana asıp intihar etti nedenine bakın...
İstanbul'da baba vahşeti! 3 çocuğunu iple tavana asıp intihar etti nedenine bakın...
Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü ağaca çarptı
Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü ağaca çarptı
Şehitler için otomobilini satan çift, Afrika'da su kuyusu açtırdı
Şehitler için otomobilini satan çift, Afrika'da su kuyusu açtırdı
Galatasaray ve Okan Buruk rekor peşinde! Her şey bu maça bağlı
Galatasaray ve Okan Buruk rekor peşinde! Her şey bu maça bağlı
ÖSYM'den YÖS kararı! Başkan Ersoy duyurdu: 13 yıl aradan sonra uygulanacak!
ÖSYM'den YÖS kararı! Başkan Ersoy duyurdu: 13 yıl aradan sonra uygulanacak!
İsmail Saymaz'ın iddiası! İşte altılı masanın adayını açıklayacağı tarih
İsmail Saymaz'ın iddiası! İşte altılı masanın adayını açıklayacağı tarih
Dilencinin üzerinden çıktı, 'hepsini bugün kazandım' dedi
Dilencinin üzerinden çıktı, 'hepsini bugün kazandım' dedi
İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dev talip
İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dev talip
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu fotoğrafları aynı bilboardlarda yan yana
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu fotoğrafları aynı bilboardlarda yan yana