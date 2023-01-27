Sinan Ateş'in eşinden MHP'li Semih Yalçın'a sert uyarı! "Sabrımı zorlama, çocuklarımı ağzına alma"

ANKARA'da suikast kurban giden Ülkü cakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın dün yaptığı açıklamaya ateş püskürdü. Semih Yalçın'ın açıklamalarıyla ailenin sabırlarını zorladığını belirten Ayşe Ateş, ^Önce cinayetle ilgili kendini temize çıkar

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Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ismini vermeden dün açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a açtı ağzını yumdu gözünü. "Dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamakta" diyen Ayşe Ateş, Semih Yalçın'ın Sinan Ateş'in görevden alınmasından öldürülmesine kadar yaşanan süreçlerle ilgili önce kendini bir aklaması gerektiğini söyledi. Semih Yalçın'ın, Sinan Ateş'in çocukları ile ilgisi sözlerine de tepki gösteren Ayşe Ateş, "Hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışıyorsun" diye sordu. Eşinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ayşe Ateş şu ifadeleri kullandı:

Eşimin ismini ağzına almadığı için memnun oldum

"Şehit eşim Sinan Ateşin tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Eşimin Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi,

Çocuklarım üzerinden duygu sömürüsü...

- Yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır.

- Bütün çocuklar elbette ki masumdur ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir, en azından biz bunu inandırıcı bulmadık.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek ölmüştü.

Semih Yalçın'ın oğlu öldüğünde...

- Acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak, bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi birkaç cümle etmek mecburiyeti hasıl oldu. Bu beyefendinin oğlu (Allah rahmet eylesin, vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi.

Gelinine git, torunlarını sor...

- Beyefendi, rahmetli oğlunun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsa idi hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı. Maksadım, satır satır şerh düşebileceğim talihsiz açıklamaya dair cevap vermek değildir.

Çocuklarım mağdur değil, mağrur

- Ülkücü Şehit Sinan Ateşin evlatları bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir, aksine mağdurdur. Çünkü benim evlatlarım; hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarıma şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır.

Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz!

- Bizi herhangi partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimiz ile adalet arasına kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikastı kim aydınlatmaya çalışıyor biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafügüzaf. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Dua ile...