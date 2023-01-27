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Başsavcılıktan Murat bebeğin ölümüne ilişkin açıklama

Başsavcılıktan Murat bebeğin ölümüne ilişkin açıklama

 Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kardeşinin yanında cansız bedeni bulunan Murat bebeğin ölümüyle ilgili olarak açıklama yaptı.

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; “26 Ocak 2023 tarihinde Denizli ili Merkezefendi ilçesinde 2021 doğumlu M. A. K. isimli çocuğun ikametinde ölü bulunması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

Olayla ilgili ölen çocuğun annesi gözaltına alınmıştır. Aynı evde bulunan 2018 doğumlu S. Y. K. ve 2022 doğumlu E. K. isimli diğer kardeşler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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