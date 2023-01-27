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THY uçağında büyük panik! İstanbul'a acil iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
THY uçağında büyük panik! İstanbul'a acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Tunus seferini gerçekleştiren uçağında bulunan yolculardan biri kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine kokpit ekibi İstanbul’a iniş kararı aldı. 

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Türk Hava Yolları’nın saat 09.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan  yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu bir yolcu, kabin memuruna saldırdı.

Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünün kanaması üzerine uçağın pilotu İstanbul’a geri dönüş kararı aldı. 

Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye kaldırıldı.

TC-JSK tecilli Airbus A321 tipi uçak Tunus seferini gerçekleştirmek üzere gecikmeli olarak saat 11.55’te havalandı.

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