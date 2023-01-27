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Moonstar Games'in Türk yapımı Osmanlı oyunu dünyada ilgi çekti Topkapı Sarayı'nda savaş

Moonstar Games'in Türk yapımı Osmanlı oyunu dünyada ilgi çekti Topkapı Sarayı'nda savaş

Moonstar Games oyun severleri heyecanlandıran bir yapıma imza attı. Topkapı Sarayı'nda Osmanlı ile Haçlılar arasında geçen mücadeleyi konu alan "Castle Capture Topkapı" adlı oyun, Steam oyun platformu tarafından yayınlandı.

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Oyun şirketi Moonstar Games, merakla beklenen Türk yapımı "Castle Capture Topkapı" adlı Osmanlı oyunu Steam oyun platformunda yerini aldı.

Windows tabanlı masaüstü PC oyunu Türkiye ve dünyada aynı anda satışa sunuldu.

Oyun, Türkiye'de 90 TLden yurtdışında ABD'de 9.99 USD'den satışa çıktı. Avrupa Birliği'nde ise 9.99 Euro'dan satışa sunuldu.

İlk defa bir Türk oyunu Topkapı Sarayı'nda geçiyor

Osmanlı ve Haçlı askerlerinin Topkapı Sarayı'nda amansız mücadelesini konu alan oyunda Çok sayıda karakter ve seviyeler mevcut. 

Uzak mesafeden vurmak için yay, tatar yayı kullanın veya yüksek hasar için balta atılabiliyor. Yakın mücadele için kılıç, balta, çekiç veya gürz kullanabiliyorsunuz. Uzak mesafeden savaşan düşmanlara yaklaşmak için kalkan kullanabiliyorsunuz.

Topkapı'nın birebir hali çıkarıldı

Topkapı Sarayı'nın birebir görseli oyuna taşınmış. 2 süper güç, 3 sınıf ve 6 oynanabilir karakterin yanı sıra 2 harita ve 2 oyun modu bulunuyor.

Türkiye, oyun yatırımında Avrupa birincisi

Türkiye'de yılın ilk yarısında toplamda 1,4 milyar dolar yatırım yapılırken, bunun dörtte biri oyun sektörünün oldu. Türk oyun sektörü, 2021 yılında 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ayda geçen yılın toplamını geride bıraktı. Böylece oyun yatırımlarında Avrupa birincisi oldu.

Dünya gazetesinin haberine göre, 2022’nin ilk yarıyılında 160 Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12’şer yatırımla oyun sektörü geldi. Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı oyun sektöründe 28 milyon dolar oldu. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti. Ancak yatırım adetleri geçen yılın altında kaldı.

Oyuna erişmek isteyenler https://store.steampowered.com/app/2250290/Castle_Capture_Topkapi/ adresinden ulaşabilir.

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