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Hali elverişsiz olmasına rağmen gittiği bahçede ölü bulundu

Hali elverişsiz olmasına rağmen gittiği bahçede ölü bulundu

TOKAT'ta bahçesine çalışmak için giden yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen adamın bir süredir sağlık sorunlarının kötü olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Doğancıbağları Mahallesinde bir bağ evinin bahçesinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin olduğu ihbarı polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri yerde sırt üstü yatar vaziyette bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sulama sistemi için bahçeye gitti

Yaşlı adamın evinin bahçesinde kullanılan damla sulama sistemi borularını düzeltirken rahatsızlandığı anlaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Atıngül'ün (79) cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Birkaç gündür durumu iyi değildi"

Necati Yıldırım, komşuma ne yaptığına bakmaya geldiğinde yerde yatar vaziyette bulduğunu ve sağlık ekiplerine haber verdiğini belirterek “Kendisi kalbinden rahatsızdı. Bahçesinde çalışırken rahatsızlanıp düşmüş. Birkaç gündür hastalığından dolayı durumu iyi değildi” diye konuştu.

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