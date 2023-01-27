Selin Ciğerci 'Anne oldum' dedi! Bakanlık harekete geçti: Soruşturma açılıyor

Sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalar yapan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz günlerde evlat edindiklerini duyurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır" denildi ve İddiayla ilgili soruşturma başlatılacağı bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...

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Yaptıkları açıklamalarla, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin camiasının en çok konuşulan çifti olmayı başaran Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde 'evlat' edindiklerini duyurmuştu. Daha önce iki kez ayrılıp barışan ikilinin gündeme bomba gibi düşen 'evlatlık' açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Anne ve Baba olduklarını duyurdular

Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz gün 'baba' olduğunu duyurmuştu. Eski eşi Selin Ciğerci ise hemen ardından yaptığı paylaşımla 'anne' olduğunu çektiği video ile duyurmuş hatta kızının adını bile açıklamıştı.

Gökhan Çıra: "Hoş geldin prensesim"

İlk olarak Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" demişti.

Olay olan paylaşımın ardından gözler evlat edilen Çıra'nın eski eşi Selin Ciğerci'ye çevrilmiş. Selin Ciğerci yapılan yorumlardan sıkılıp harekete geçerek 'Anne oldum' açıklaması yaptımıştı.

Ciğerci: "Evet, anne oldum beni tebrik edebilirsiniz"

Gökhan Çıra'nın 'Baba oldum' açıklamasının ardından açıklama yapan eski eşi Selin Ciğerci, “Bir kere konuşacağım daha da konuşmayacağım. Kendilerine pay çıkarmak isteyen çok kişi var. Ben anne olacağım diyordum zaten, Evet, anne oldum beni tebrik edebilirsiniz artık teyzesiniz. Ağlamam asla ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle biz evliyken bir yola başvurduk. Evladım yakında gelecek uzun zamandır da odası var. Eski eşimle barışma falan yok. Çocuk bende kalacak istediği zaman alabilir. Her boşanmış anne baba gibi. Ben çocuğumun geleceği için her şeyi ayarlayabilirim. Ama böyle yaparsanız ben yurt dışına giderim. Türkiye’yi çok seviyorum ama çocuğum için giderim" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberler ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır" denildi.

Soruşturma ve inceleme talebi

Bakanlık, iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek kişiler hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması için de gerekli tüm tedbirlerin alınması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.