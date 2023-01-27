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Kur'an yakılmasına ifade özgürlüğü diyen İsveç Tevrat yakma girişimine izin vermedi

Kur'an yakılmasına ifade özgürlüğü diyen İsveç Tevrat yakma girişimine izin vermedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kur'an yakma eylemine izin veren İsveç hükümetinin İsrail’in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesiyle ilgili "İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz" dedi.

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İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat sayfası yakma eylemine izin vermedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Havat, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemenin engellendiğini açıkladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail karşıtı gösteri düzenlemek isteyen bir kişi, polisten protesto düzenlemek için izin aldı. Tevrat yakmayı planlayan protestocu, İsrail hükümetinin İsveçli yetkililerle iletişime geçmesinin ardından engellendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Havat, JewishPress.com'a "Gösteriyi düzenleyen kişi polisten izin başvurusunu geri çekti" dedi.

Dün erken saatlerde ortaya çıkan habere göre, İsveç'te yaşayan İsrail karşıtı bir kişi, Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemeyi planladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ve İsveç'teki İsrail Büyükelçiliği, şok edici ve aşağılayıcı olayın yaşanmaması için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçti." denildi.

Açıklamada, "Eylemlerimiz sonucunda bu aşamadaki olay engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti'den ayrımcılık tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tevrat yakma eyleminin engellenmesiyle ilgili yazımı açıklama yaptı.

Çelik, İsveç makamlarının, İsrail’in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu belirterek, Tevrat’ın yakılması girişimini şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Çelik, "Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz" dedi.

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