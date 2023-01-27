Suriye'de görevdeyken öğrendi, uzman çavuş 27 yaşında vefat etti

SURİYE'de görev yaptığı sırada kanser hastalığına yakalandığını öğrenen uzman çavuş, 1.5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çorumlu Uzman Çavuş Serkan Saçan için Sungurlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.Abone ol
Diyarbakır’da görevli iken Suriye’ye giden ve orada kansere yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Saçan’ın, 1.5 yıldır Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi.
27 yaşında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Saçan’ın vefatı ilçeyi yasa boğdu.
Saçan için Cuma Namazı öncesi köyü Yarım Söğüt Köyü’nde askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Saçan’ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
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