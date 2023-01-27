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Trabzonspor'da şok gelişme: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Trabzonspor'da şok gelişme: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, antrenmanda sağ baldır bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.

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Trabzonspor kulübünde sakatlık şoku! Bordo-mavili ekip, Marek Hamsik'in sakatlığı sebebiyle Hatayspor kadrosundan çıkarıldığını paylaştı.

Trabzonspor'dan yapılan duyuruda, "Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamšík, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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