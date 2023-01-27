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109 ton rezervli altın madeni açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

109 ton rezervli altın madeni açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam madencilik üretiminin 2021’de 814 milyon tona ulaştığını belirterek "Geçtiğimiz yıl da Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Yatırım sürecimizi Ocak 2022’de başlatmıştık. 109 ton altın kaynağı ve 60 ton altın rezervi tespit edildi. 3.5 milyon ons kaynağına tekabül ediyor.

-Tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Yıllık 2.5 tona kadar altın üretecek şekilde çalışacak. Yıllık altın üretimini 6.5 tona yükselteceğiz.

-Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden olacaktır.

-Şu anda 1.000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen süreçte bu rakamın 1.300’e çıkmasını hedefliyoruz.

Karadeniz gazı mart sonu hanelere veriliyor

-Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz. 

-Adana ve Cizre'de yaptığımız keşiflerle petrol üretimini artırdık. Akkuyu'nun inşaatı da aralıksız devam ediyor. Bu sene içinde nükleer santralin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz.

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

-Toplam madencilik üretimimiz 2021’de 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl da Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

-Bor satışından da 1 milyar 300 milyon dolar gelir elde ettik.

-Madenciliğin gelir katkısını 11 milyar TL’den 93 milyar TL’ye çıkarttık.

-Altın, petrol ile birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor.

-Türkiye bunca zamandır kendi potansiyelini kıymetli maden çıkartma konusunda gerçekleştirememiştir. Bunda teknolojik yetersizliğin yanı sıra ülkemize karşı yürütülen lobi faaliyetlerinin de etkisi vardır.

-2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

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