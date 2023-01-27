Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuştu. Doğal gaz ve elektrik indirimi müjdesi veren Erdoğan, "Zam zam zam diyorlar işte indirim yapıyoruz. Daha iyi olacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuştu. İndirim müjdesi veren Erdoğan şunları kaydetti:

-Savaş Ay hayatta olsaydı da o programı yeniden yapsaydı. Her taraf rezillikti. O hastanenin yerine biz yeni hastane yaptık muhteşem bir hastane. Biz neyiz bu ne? CHP hep diyorum da çöp, çukur, çamur. Bilecik sandıkları patlatacak inanıyorum.

"Zam zam zam diyorlar işte indirim yapıyoruz"

-Barajlarınız varsa suyunuz var yoksa kuraklık var. Sanayide doğal gazda yüzde 16 indirim yaptık. Elektrikte de indirimimizi yaptık. Zam zam zam diyorlar işte indirim yapıyoruz. Daha iyi olacak.