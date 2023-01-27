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Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı Medipol Başakşehir oluyor. Tecrübeli sol bekin transfer görüşmesi için kulüp binasına gittiği öğrenildi.

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Milli futbolcu Caner Erkin Fatih Karagümrük ile yollarını ayırmıştı. Henüz hiçbir kulübe imza atmayan 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Caner Erkin transfer görüşmesi yapmak için Başakşehir kulüp binasına geldi.

Caner Erkin transferinin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Süper Lig'de Caner Erkin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 31 resmi maça çıktı. 1 gol atan yıldız oyuncu 4 de asist yaptı.

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