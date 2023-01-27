Beşiktaş-Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

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Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibini de yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi. Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

İşte ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar

Alanyaspor (Muhtemel): Runnarson, Fer, Furkan, Fatih, Umut, Lusamba, Zinedine Ferhat, Yusuf, Efecan, Efkan, Ahmed Hassan