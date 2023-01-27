Seçim öncesi sopalı ve yumruklu saldırıya uğradı, bir gözünü kaybetti

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde seçim öncesi sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ın bir gözü görme kabiliyetini tamamen yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlardan birisi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dün sabah saatlerinde Yiğitler Mahallesi Oğuzlar Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, işe gitmek için evinin önündeki otomobiline bindiği sırada sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız ameliyata alındı.

Gözünü kaybetti

Tedavisi devam eden Yıldız'ın bir gözünün görme kabiliyetini tamamen kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren K.T. ve H.T., Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden K.T. tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.