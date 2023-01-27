Fransız devi PSG, Arda Güler için harekete geçti

Fransız devi PSG, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için harekete geçti. Sportif direktör Luis Campos'un sarı-lacivertli kulüple iletişime geçtiği öğrenildi.

Abone ol

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere 3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Takıma yeni katılacak isimler kadar ayrılacak isimler de merak konusu oluşturuyor.

Takımın genç yıldız adayı Arda Güler için ise önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. 17 yaşındaki futbolcu, Fransız devi PSG'nin transfer listesine girdi.

Campos, iletişime geçti

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran futbolcu, dünya devi PSG'yi peşine taktı.

Edinilen bilgiye göre, Fransız ekibinin sportif direktörü Luis Campos, genç yıldız adayının durumunu sormak için Fenerbahçe'yle iletişime geçti.

4 kez ilk 11'de oynadı

Geçen sezondan bu yana sarı-lacivertli forma ile mücadele eden Arda Güler, bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere 15 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol ve 2 asistle oynadı.