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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce duyurdu! Bir ittifak daha geliyor

Muharrem İnce duyurdu! Bir ittifak daha geliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dördüncü ittifakı oluşturacaklarını açıkladı! İnce, görüştükleri partinin isimlerini de açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak açıklamasının ardından seçim hazırlıkları hızlandı.

Ankara'da bir otelde partisinin kurmaylarıyla birlikte gazetecilerle buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "4. ittifak" açıklaması yaptı.

4. ittifak görüşmeleri

Yeni bir ittifak oluşturacaklarını ifade eden İnce, kendisine yöneltilen "ittifakınızda kaç parti var" sorusuna ilişkin, "Şu anda görüştüğümüz partiler, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ve Demokratik Sol Parti'dir. Onların iznini almadan bir şey söylemek istemiyorum ama konuşuyoruz ortak metinimizle ilgili. Mutabık olduğumuz pek çok alan var. Tartışmalı bir kaç alan var. Onları bir netleştirelim 6 Şubatla ilgili kesin bir tarihimiz yok" ifadelerini kullandı.

6'lı masaya teklif

İnce, ayrıca “Altılı Masa’ya teklifim 26’lı masa kurun seçmen listesini araştıralım. Sandıklara sahip çıkalım. Bu konuda işbirliği yapalım” dedi.

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