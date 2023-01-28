BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  GÜNCEL

Genç kadın, kocası ve çocuklarını salonda bırakıp odasında silahla intihar etti

Genç kadın, kocası ve çocuklarını salonda bırakıp odasında silahla intihar etti

MALATYA'da 26 yaşındaki bir kadın, eşi ve çocuklarıyla salonda vakit geçirdikten sonra odasına geçip silahla intihar girişiminde bulundu Odadan gelen silah sesi üzerine içeri giren eşi, genç kadını kanlar içerisinde bulduğunu söyledi.

Abone ol

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde yaşayan H.Ç. (26) eşi ve çocuklarıyla bir süre vakit geçirdikten sonra odasına geçti. Genç kadının odasına geçmesinin ardından gelen silah sesiyle odaya giren aile fertleri H.Ç.’yi yatağında kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre intihar girişimi olarak değerlendirilen olayda ikamette inceleme yapan ekipler bir adet tabanca bulurken, hastanede tedavi altına alınan H.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere rektör atadı! Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere rektör atadı! Resmi Gazete'de yayınlandı
"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi
"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi
"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt
"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem
Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem
Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi
Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi
Doğu Kudüs'te Sinagog'a silahlı saldırı: 8 ölü
Doğu Kudüs'te Sinagog'a silahlı saldırı: 8 ölü
Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı! 3 araç yandı
Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı! 3 araç yandı
FIFA, Fernando Muslera'ya 4 maç ceza verdi
FIFA, Fernando Muslera'ya 4 maç ceza verdi
Cenk Tosun, Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu
Cenk Tosun, Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu
ABD'den Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması
ABD'den Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması
Muharrem İnce duyurdu! Bir ittifak daha geliyor
Muharrem İnce duyurdu! Bir ittifak daha geliyor