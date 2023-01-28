Genç kadın, kocası ve çocuklarını salonda bırakıp odasında silahla intihar etti

MALATYA'da 26 yaşındaki bir kadın, eşi ve çocuklarıyla salonda vakit geçirdikten sonra odasına geçip silahla intihar girişiminde bulundu Odadan gelen silah sesi üzerine içeri giren eşi, genç kadını kanlar içerisinde bulduğunu söyledi.

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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde yaşayan H.Ç. (26) eşi ve çocuklarıyla bir süre vakit geçirdikten sonra odasına geçti. Genç kadının odasına geçmesinin ardından gelen silah sesiyle odaya giren aile fertleri H.Ç.’yi yatağında kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre intihar girişimi olarak değerlendirilen olayda ikamette inceleme yapan ekipler bir adet tabanca bulurken, hastanede tedavi altına alınan H.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.