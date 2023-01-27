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Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı

Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı

Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşerken, Antalya, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin araç sahipliği bulunuyor. Açıklanan verilere göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 26,5 milyonu bulduğu belirtildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 26 milyon 482 bin 847 araç bulunuyor.

Bu araçların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,6'sını motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 940 bin 10 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 387 bin 460 taşıtla Ankara, 1 milyon 650 bin 646 taşıtla İzmir, 1 milyon 317 bin 564 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 8 bin 802 taşıtla Hakkari, 10 bin 251 taşıtla Tunceli, 16 bin 425 taşıtla Bayburt oldu.

Her 3 kişiye bir araç düşüyor

Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşüyor.

Antalya, Burdur ve Muğla zirvede
Antalya, Burdur ve Muğla'da ise her iki kişiye bir araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 21 bin 141 olan Muğla'da 591 bin 730 (yüzde 57,9), nüfusu 273 bin 716 olan Burdur'da 148 bin 8 (yüzde 49,8) ve nüfusu 2 milyon 619 bin 832 olan Antalya'da ise 1 milyon 317 bin 564 (yüzde 50,3) olarak belirlendi.

En az Hakkari'de
Buna karşılık, Hakkari'de 31 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu oranla listede son sırada yer alan Hakkari'nin nüfusu 278 bin 218 ve araç sayısı 8 bin 892. Bu ili 18 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 17 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.

Başkentte her 4 kişiye bir otomobil

Öte yandan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 14 milyon 269 bin 352 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 743 bin 11 adet ve nüfus 5 milyon 747 bin 325. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.

İstanbul'da her 5 kişiye bir otomobil 

İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 328 bin 8 ve nüfus 15 milyon 840 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Buna göre kentte ortalama 5 kişiye bir otomobil düşüyor.

Nüfusu 4 milyon 425 bin 789 olan İzmir'de ise 897 bin 864 otomobil bulunuyor. İzmir'de de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:

İller                      Taşıt sayısı          Nüfus        Her yüz kişiye düşen taşıt sayısı

Adana                745.670        2.263.373                        32,9

Adıyaman          121.590          632.148                           19,2

Afyonkarahisar  247.099         744.179                           33,2

Ağrı                     30.677          524.644                           5,8

Amasya              131.674          335.331                          39,3

Ankara                2.387.460      5.747.325                       41,5

Antalya               1.317.564        2.619.832                      50,3

Artvin                   43.089          169.543                         25,4

Aydın                   525.427          1.134.031                      46,3

Balıkesir              542.592          1.250.610                      43,4

Bilecik                  75.295            228.334                       33,0

Bingöl                   18.397            283.112                          6,5

Bitlis                      23.141            352.277                         6,6

Bolu                      125.559          320.014                        39,2

Burdur                  148.008          273.716                         54,1

Bursa                    1.051.526        3.147.818                      33,4

Çanakkale            259.612           557.276                        46,6

Çankırı                   57.857            196.515                         29,4

Çorum                   186.208          526.282                        35,4

Denizli                   464.481          1.051.056                      44,2

Diyarbakır              134.265          1.791.373                       7,5

Edirne                     173.533          412.115                         42,1

Elazığ                      140.955          588.088                       24,0

Erzincan                  65.156            237.351                        27,5

Erzurum                  125.089          756.893                       16,5

Eskişehir                 318.787          898.369                       35,5

Gaziantep               598.737         2.130.432                     28,1

Giresun                    101.603         450.154                        22,6

Gümüşhane             26.668          150.119                          17,8

Hakkari                     8.802            278.218                         3,2

Hatay                        554.537        1.670.712                      33,2

Isparta                      196.722         445.678                        44,1

Mersin                       707.703         1.891.145                      37,4

İstanbul                    4.940.010      15.840.900                   31,2

İzmir                          1.650.646      4.425.789                    37,3

Kars                            46.212          281.077                        16,4

Kastamonu                143.163         375.592                       38,1

Kayseri                      423.456         1.434.357                    29,5

Kırklareli                    143.523         366.363                       39,2

Kırşehir                      73.745           242.944                       30,4

Kocaeli                      469.732         2.033.441                     23,1

Konya                         804.798        2.277.017                      35,3

Kütahya                     227.377          578.640                       39,3

Malatya                      201.169          808.692                       24,9

Manisa                       662.380         1.456.626                    45,5

Kahramanmaraş        270.909         1.171.298                      23,1

Mardin                        83.307           862.757                        9,7

Muğla                         591.730          1.021.141                      57,9

Muş                            34.795            405.228                       8,6

Nevşehir                     136.642          308.003                      44,4

Niğde                          118.854          363.725                       32,7

Ordu                            159.056          760.872                       20,9

Rize                              87.859           345.662                       25,4

Sakarya                       327.954          1.060.876                    30,9

Samsun                       418.183           1.371.274                     30,5

Siirt                              21.581             331.980                       6,5

Sinop                           65.716             218.408                       30,1

Sivas                            175.546           636.121                        27,6

Tekirdağ                      300.844          1.113.400                      27,0

Tokat                           201.898           602.567                       33,5

Trabzon                       230.979          816.684                        28,3

Tunceli                          10.251            83.645                          12,3

Şanlıurfa                      272.431          2.143.020                      12,7

Uşak                             151.266          373.183                         40,5

Van                               76.933           1.141.015                         6,7

Yozgat                          113.997          418.500                         27,2

Zonguldak                    166.743          589.684                        28,3

Aksaray                        141.669          429.069                        33,0

Bayburt                         16.425            85.042                          19,3

Karaman                       98.581            258.838                        38,1

Kırıkkale                        71.161             275.968                        25,8

Batman                         49.728            626.319                         7,9

Şırnak                            30.190            546.589                        5,5

Bartın                             55.659           201.711                          27,6

Ardahan                         18.910            94.932                          19,9

Iğdır                                29.430          203.159                         14,5

Yalova                             75.275           291.001                         25,9

Karabük                          69.711            249.287                        28,0

Kilis                                 53.043           145.826                        36,4

Osmaniye                       187.898           553.012                        34,0

Düzce                              125.999         400.976                        31,4

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