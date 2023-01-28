"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi

DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Sanem Oktar’ın Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmasındaki açıklamaları son dönemde gündem olmuştu.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Habertürk TV canlı yayınında dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

DEVA Partisinde yükselen Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmalarına ilişkin konuşan Ekmen, “Tek bir Deva Partisi yetkilisinin ‘Türklüğü Anayasa’dan çıkartacağız’ cümlesini ispat ederseniz ben bu gece bu partiden istifa ederim” dedi.

DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Sanem Oktar’ın Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmasındaki açıklamaları son dönemde gündem olmuştu.

Oktar’ın sözlerini içeren ses kaydı da gündeme gelmiş, tartışmaları alevlendirmişti.

Enver Aysever'e konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, “Anayasadan 'Türk' tanımını kaldırmak istiyoruz, doğrudur” demişti.

Odatv.com