BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  GÜNCEL

"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi

"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi

DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Sanem Oktar’ın Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmasındaki açıklamaları son dönemde gündem olmuştu.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Habertürk TV canlı yayınında dikkat çeken bir çıkışta bulundu. 

DEVA Partisinde yükselen Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmalarına ilişkin konuşan Ekmen, “Tek bir Deva Partisi yetkilisinin ‘Türklüğü Anayasa’dan çıkartacağız’ cümlesini ispat ederseniz ben bu gece bu partiden istifa ederim” dedi. 

DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Sanem Oktar’ın Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmasındaki açıklamaları son dönemde gündem olmuştu. 

Oktar’ın sözlerini içeren ses kaydı da gündeme gelmiş, tartışmaları alevlendirmişti. 

Enver Aysever'e konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, “Anayasadan 'Türk' tanımını kaldırmak istiyoruz, doğrudur” demişti. 

Odatv.com

ÖNCEKİ HABERLER
"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt
"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem
Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem
Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi
Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi
Doğu Kudüs'te Sinagog'a silahlı saldırı: 8 ölü
Doğu Kudüs'te Sinagog'a silahlı saldırı: 8 ölü
Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı! 3 araç yandı
Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı! 3 araç yandı
FIFA, Fernando Muslera'ya 4 maç ceza verdi
FIFA, Fernando Muslera'ya 4 maç ceza verdi
Cenk Tosun, Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu
Cenk Tosun, Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu
ABD'den Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması
ABD'den Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması
Muharrem İnce duyurdu! Bir ittifak daha geliyor
Muharrem İnce duyurdu! Bir ittifak daha geliyor
Pervin Buldan dahil 18 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Pervin Buldan dahil 18 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
YPG/PKK'nın Suriye'deki işgal bölgelerinden çıkan petrolü kime sattığı deşifre oldu
YPG/PKK'nın Suriye'deki işgal bölgelerinden çıkan petrolü kime sattığı deşifre oldu