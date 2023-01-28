"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar "Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna " Biz sadece işimize odaklandık" şeklide yanıt verdi.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul'da "Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu.

Bayraktar, programa katılanlar arasında bulunan muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses'in "Bayraktar SİHA'ların hangi ülkelere satılacağına nasıl karar veriyorsunuz" şeklindeki sorusuna "Buna karar veren biz değiliz devlet karar verici merci" şeklinde cevap verdi.

"Cumhur ittifakının adayı siz mi olacaksınız"

Daha sonra yine söz alan Gürses daha önce de gündeme getirilen "Cumhur ittifakının adayı siz mi olacaksınız" şeklide bir soru daha sordu.

"Bizi siyaset arenasına sokmaya çalışmayın, biz sadece işimize odaklandık" diyen Selçuk Bayraktar'ın yanıtı şu şekilde;

Galiba şu anda böyle bir tevatür dönüyor. İnsanoğlunun hayal gücünün sınırlarına kimse gem vurmak istemez. Elbette insanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretebiliyor

"Cumhur ittıfakı’nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli"

Ama benim söyleyebileceklerim bunlar tevatürden ibaret. Cumhur İttifakı’nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben de siyasette değilim yani. Niye böyle… Bir taraftan bana çok kızıyorlar. Niye siyasete giriyorsun diye. Girmiyoruz ki. Atılan iftiraya cevap veriyoruz. Bir taraftan da ‘illa gel’ ya niye geleyim. Yani işimi yapamıyor muyum onunla alakalı bir şikayet mi var? Genelde herkes memnun.

Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gölde çocuklar aşkına savaşmaktır. diyor şair. Hayatıma bu mücadelenin anlam kattığını düşünüyorum. Ben hayatımı bununla anlamlandırıyorum.

"Geleceğe takoz koyanlar"

Takozları kaldırabilen medeniyetler uçakları kaldırabiliyorlar. Onlar uzaya çıkabiliyorlar. Takoz koyanlar asıl niyetlerini gizleyerek yapıyor.

Siz araçla gelmişsinizdir muhakkak. Benzin vardı değil mi? Olmasa gelemezdiniz. Araba kalkmadığı için araba markasını suçlayamazdınız. Ama biz tarihte suçlamışız toplum olarak. Bir arabaya benzin konmamış (devrim otomobili) demişiz ki "Benzini yok kusuru bundan". ve bundan sonra ülkenin geleceğiz gitmiş.

"Bu yola hayatımızı vakfettik"

Bir tane iftira doğru olsa ve cevap veremesek hakikaten kahrederim kendimi. Bir tanesi azıcık tutarlı olsa, doğru olsa. Hepsi iftira, gerçeğin 180 derece tersi. Bu yola hayatımızı vakfetmişiz adeta çürütmüşüz bu yolda ömrümüzü.

Ben Sarıyer'de yalıda doğdum. Bu mücadelede mülteci kampı gibi ufacık odada 10 sene yaşadık. Bu mücadelede sonuna kadar gideceğiz, kararlıyız. Babam "Ölene kadar yaşayacağınız garanti korkmayın" dedi.

"Yürüdüğümüz yoldan Allah ömür verdikçe dönmeyeceğiz"

Selçuk Bayraktar özel bir televizyon programında "Erdoğan, yerine sizi hazırlıyor diyorlar. Gelecekte siyasete girme planınız var mı?" sorusuna "Benim böyle bir planım yok ama bu yolda sonuna kadar devam etme planım var. Elbette bu bir yarış, biz vazifemiz neyse onu yapacağız onlar da kendi vazifelerini yapacaklar. Yürüdüğümüz yoldan Allah ömür verdikçe dönmeyeceğiz, rahatsız olmaları bizi mutlu etmez ama doğru yolda ilerlediğimizi söylüyor diyebilirim" diye yanıt vermişti.