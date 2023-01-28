ABD, Almanya ve Frasa'dan "İstanbul ve Türkiye'de terör saldırısı" uyarısı! Dini mekanlardan uzak durun

ABD, Fransa ve Almanya'nın Türkiye büyükelçilikleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye için yüksek terör riski uyarısı yayınlayarak, kendi vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yaptı.

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Türkiye'deki üç büyükelçilikten kafaları karıştıran ve 'neler oluyor' dedirten açıklama ve uyarılar peş peşe geldi. ABD, Fransa ve Almanya'nın Türkiye büyükelçilikleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye için yüksek terör riski uyarısı yayınlayarak vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yaptı.

Dini mekanlar dahil kalabalıktan uzak durun

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu, yüksek terör saldırısı riski dolayısıyla Türkiye’deki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dini mekanlar dahil olmak üzere kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

ABD ve Almanya'dan uyarı geldi

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinde de şu uyarı yer aldı: “Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için seyahat ve güvenlik önlemlerine ilişkin uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yaptığı, 27 Ocak 2023 tarihli güncellemeye göre, İstanbul’daki vatandaşlarına olası bir terör saldırı nedeniyle dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Almanya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından ‘Türkiye'deki Almanlar için önemli not' diye yazılarak ülkenin vatandaşları uyarıldı.

İsveç'te Kur'an yakılması nedeniyle...

Notta, ‘Türkiye'deki saldırı meydana gelme riski olduğu' savunularak şunlar dendi: “İsveç'teki Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılması olayından sonra, güvenlik yetkililerinin değerlendirmesine göre Türkiye'de terör saldırısı riski artıyor. Bu nedenle, uluslararası ziyaretçilere açık tesisleri ziyaret ederken özellikle tetikte ve dikkatli olun, mümkünse kalabalıktan, halka açık yerlerden ve özellikle ibadet yerlerini ziyaret etmekten kaçının.”