Sarhoş taksici makas attı, 2 araç köprüden uçtu! Genç kadın feci şekilde can verdi
DÜZCE'de makas atarak giden ticari taksi, önündeki araçla birlikte köprüden şarampole uçtu. Kazada 27 yaşındaki Zakire Durmaz hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi de yaralandı. Taksi sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu ortaya çıktı...
Düzce’de yolda araçlar arasında makas atarak ilerleyen alkollü taksi sürücüsü önündeki araçla birlikte köprüden şarampole uçtu. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 27 yaşındaki Zakire Durmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taksi sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Korkunç kaza Düzce Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan ve 1.83 promil alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Y. idaresindeki 81 T 1153 plakalı Honda marka ticari taksi, Yahyalar köprüsü mevkiinde trafikte makas atarak ilerledi.
Taksicinin makas attığı esnada Ş.K. idaresindeki 81 AG 666 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarparak köprüden şarampole uçtu. Her iki aracından köprüden uçtuğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ş.K.’nın kullandığı otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Taksi sürücüsü Ahmet Y. hafif yaralanırken polis ekiplerinde gözaltına alındı.