Sarhoş taksici makas attı, 2 araç köprüden uçtu! Genç kadın feci şekilde can verdi

Korkunç kaza Düzce Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan ve 1.83 promil alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Y. idaresindeki 81 T 1153 plakalı Honda marka ticari taksi, Yahyalar köprüsü mevkiinde trafikte makas atarak ilerledi.