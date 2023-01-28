BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama ve görevden alma kararları

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğüne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğüne Umut Zeybek atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi Toktaş atandı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beklenen kar yağışı başladı! Bugün hangi illere kar yağacak? Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek
Foto Galeri Beklenen kar yağışı başladı! Bugün hangi illere kar yağacak? Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Otomotiv devinden şoke eden karar! 500 binden fazla aracını geri çağırdı
Otomotiv devinden şoke eden karar! 500 binden fazla aracını geri çağırdı
Karadeniz gazı martta evlerde! 28 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Karadeniz gazı martta evlerde! 28 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
ABD, Almanya ve Frasa'dan "İstanbul ve Türkiye'de terör saldırısı" uyarısı! Dini mekanlardan uzak durun
ABD, Almanya ve Frasa'dan "İstanbul ve Türkiye'de terör saldırısı" uyarısı! Dini mekanlardan uzak durun
Genç kadın, kocası ve çocuklarını salonda bırakıp odasında silahla intihar etti
Genç kadın, kocası ve çocuklarını salonda bırakıp odasında silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere rektör atadı! Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere rektör atadı! Resmi Gazete'de yayınlandı
"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi
"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi
"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt
"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem
Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem
Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi
Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi
Doğu Kudüs'te Sinagog'a silahlı saldırı: 8 ölü
Doğu Kudüs'te Sinagog'a silahlı saldırı: 8 ölü
Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı! 3 araç yandı
Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı! 3 araç yandı