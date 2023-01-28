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Gaziantep'te karısının yasak aşkına kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti

Gaziantep'te karısının yasak aşkına kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti

GAZİANTEP'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Karısının kendisini aldattığını öğrenen adam, iki arkadaşıyla tuzak kurup, karısının yasak aşkını evde yakaladı. Ardından da kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti, o anları da kameraya aldı...

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Gaziantep'te yasak aşk faciası yaşandı. Sosyal medyaya düşen haberlere göre göre bir kişi, eşinin kendisini aldattığını öğrendi ve şeytani bir intikam planı kurdu. Karısının yasak aşkını tuzağa düşürüp ona tecavüz etti, ardından da kadın kıyafetleri giydirip fotoğraflarını çekti. 

Sosyal medyadan tanışıp birlikte oldular

Sosyal medyada evli bir kadınla tanışan adam, daha sonra o kadınla bir kaç kez cinsel ilişkiye girdi. Bir süre sonra ayrılan ikili, 3 yıl sonra yeniden yazışmaya başladı. Yazışmalar sonunda, kadınla tekrar buluşmaya karar veren adam başına geleceklerden habersizdi. 

Eve girince aşkının kocası karşıladı

Kadınla buluşmak için Gaziantep'e giden adam, birlikte olacakları eve gidince konuştuğu kadının kocası ve 2 arkadaşı ile karşılaştı. İddialara göre burada kadının eşi, bölgeye gelen eşinin sevgilisine ecavüz etti. Daha sonra ona kadın iç çamaşırları giydiren bu kişiler, onun fotoğraflarını çekti.

Telefon ve parasını alıp bıraktılar

Daha sonra onun parasını ve telefonlarını da alan bu kişiler, onu serbest bıraktı. Polise giden bu kişi, onlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bu kişiler yakalandı.

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