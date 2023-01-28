Bakan Özer duyurdu! Kamu özel ayrımı yok 81 ilde kurulacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören öğrenciler için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kurulacağını bildirdi.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çok boyutlu faaliyetler yürütüldüğünü belirtti.

Özer, bugün itibarıyla sağlık problemleri nedeniyle 22 ilde 51 hastane sınıfında bin 500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini kaydetti. Bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını kaydeden Özer, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilmesi yapıldığını belirtti.

"Ülkemizde bugün itibarıyla 11 bin 22 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanıyor. Dolayısıyla hastanede ya da evde eğitim alan öğrencilerimize bugün itibarıyla 12 bin 3 öğretmenimiz eğitim hizmeti götürüyor." ifadelerini kullanan Özer şöyle devam etti:

"81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız."

Geleceğimizin mimarı gençleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan, fedakarlıkta bulunarak öğrencilerimize sevgi ve merhametiyle adeta ışık olan bu öğretmenlerimizi ayrıca ödüllendirmek istedik. Bu vesileyle sağlık problemleri nedeniyle okula devam edemeyen, evde ya da hastanede tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın ayağına kadar eğitim hizmeti götüren öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdik. Ben bu fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca çocuklarımızın eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız."