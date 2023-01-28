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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı! 4 valiz dolusu gerçek insan saçı ...

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı! 4 valiz dolusu gerçek insan saçı ...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 4 valiz dolusu gerçek insan saçı ele geçirildi. Yakalanan saçların yaklaşık 800 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen olayda, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen üç şahsın şüpheli görülmesi üzerine şahıslara ait valizler x-ray taramasından geçirildi.

Gerçekleştirilen aramalar neticesinde şahıslara ait valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Yakalanan saçların yaklaşık 800 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.

Yakalanan kaçak saçlara ekiplerce el konulurken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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