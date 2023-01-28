Emekli astsubay dehşet saçtı! Acı haber geldi önce eşini ardından çocuklarını...

ESKİŞEHİR’den son gelen haber kan dondurdu. İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli astsubay Mehmet A. ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlundan birini öldürdü diğerini yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesinde oturan emekli astsubay Mehmet A. (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime A.'yı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol ve Osman'ın evlerine giden Mehmet A., iki çocuğunu silahla yaraladı.

Yaralanan Erol A. hayatını kaybederken, Osman A.hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrasında polis karakoluna giden Mehmet A. teslim oldu. Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.