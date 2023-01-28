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Ev değil cephanelik! Adana'da polis baskınında ele geçirilenler şoke etti

Ev değil cephanelik! Adana'da polis baskınında ele geçirilenler şoke etti

ADANA polisi, bir kişinin hem iş yerine hem de evine uzun namlulu silahlarla ateş edip kaçan zanlıların evine yaptığı baskın yaptı. Gözaltına alınan zanlılardan 2’si tutuklanırken evde ele geçirilenler ise şoke etti.

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Edinilen bilgiye göre olay, 22 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıntı otomobille Eyüp A.’nın evine gelen 3 şüpheli, kalaşnikof tüfekle ateş açıp kaçtı. Şüpheliler, aynı gün saat 14.00 sıralarında bu kez Eyüp A.’nın iş yerini kalaşnikof tüfekle kurşunlayıp bölgeden ayrıldı. Silahlı saldırılarda yaralanan olmazken, ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, silahlı saldırıların yaşandığı bölge ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki 300’e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin, aynı mahalledeki bir portakal bahçesine gittikleri tespit edildi.

Ekipler, termal kameralı dron ile bölgeyi tarayıp, şüphelilerin saklandığı evi belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, yapılan baskında Uğur Ç. (36), Kadir Ç. (22) ile Muhammet K.’yi (22) yakaladı.

Evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 kalaşnikof tüfek, M4 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda dolu fişek ile kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Bahçede ise el bombası, çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve motosiklet bulundu.

Şüpheliler emniyete götürülürken, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘yağma’ suçlarından Uğur Ç.’nin 10, Kadir Ç.’nin 25, Muhammet K.’nin ise 12 kaydının bulunduğu belirlendi.

 Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2’si tutuklanırken, Muhammet K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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