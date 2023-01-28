AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak! Doğu Perinçek'ten çok iddialı sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yüzde 7 barajını aşarak Meclis'e gireceğini ve AK Parti'yi kurtaracağını iddia etti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, düzenlediği basın toplantısında çok iddialı konuştu. Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı toplamak için kampanya başlatan Doğu Perinçek, AK Parti'nin girdiği yeni siyasetin kendilerini daha rahat konuşmaya yönlendirdiğini belirterek, Meclis'e gireceklerini iddia etti.

Yüzde 7 barajını aşıp Meclis'e gireceğiz

Seçimlerin Millet İttifakı tarafından kazanılmasının Türkiye için çok derin krizler demek olduğunu belirten Doğu Perinçek, “Bunu bozacak olan Vatan Partisi'nin Meclis'e girmesi. Vatan Partisi yüze 7 barajını geçtiği anda aritmetik olarak bir grup da kurmuş oluyor. Vatan Partisi de diğer milli partilerle birlikte e Meclis'teki dengeler tamamen değişecek. Vatan Partisi o zaman üreticilerin milli hükümetini kuracak" dedi.

AK Parti, bizi daha serbest konuşmaya yönlendirdi

Vatan Partisi'nin meclise girmesi Türkiye'nin geleceği için tayin edici olacak” deyip şöyle devam etti: "Ve biz Meclis'e gireceğiz. Ve bunu şimdiye kadar söylemiyorduk ama artık söyleyelim. Çünkü artık girdikleri siyasetler, bizi daha serbest konuşmaya yönlendirdi. AK Parti'yi bundan sonra kurtaracak olan da vatan partisidir."