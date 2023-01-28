BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak! Doğu Perinçek'ten çok iddialı sözler

AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak! Doğu Perinçek'ten çok iddialı sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yüzde 7 barajını aşarak Meclis'e gireceğini ve AK Parti'yi kurtaracağını iddia etti.

Abone ol

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, düzenlediği basın toplantısında çok iddialı konuştu. Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı toplamak için kampanya başlatan Doğu Perinçek, AK Parti'nin girdiği yeni siyasetin kendilerini daha rahat konuşmaya yönlendirdiğini belirterek, Meclis'e gireceklerini iddia etti. 

Yüzde 7 barajını aşıp Meclis'e gireceğiz

Seçimlerin Millet İttifakı tarafından kazanılmasının Türkiye için çok derin krizler demek olduğunu belirten Doğu Perinçek, “Bunu bozacak olan Vatan Partisi'nin Meclis'e girmesi. Vatan Partisi yüze 7 barajını geçtiği anda aritmetik olarak bir grup da kurmuş oluyor. Vatan Partisi de diğer milli partilerle birlikte e Meclis'teki dengeler tamamen değişecek. Vatan Partisi o zaman üreticilerin milli hükümetini kuracak" dedi.

AK Parti, bizi daha serbest konuşmaya yönlendirdi

Vatan Partisi'nin meclise girmesi Türkiye'nin geleceği için tayin edici olacak” deyip şöyle devam etti: "Ve biz Meclis'e gireceğiz. Ve bunu şimdiye kadar söylemiyorduk ama artık söyleyelim. Çünkü artık girdikleri siyasetler, bizi daha serbest konuşmaya yönlendirdi. AK Parti'yi bundan sonra kurtaracak olan da vatan partisidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Altılı Masa kulisi!.. Meral Akşener, aday için anket istiyor! Ali Babacan adaylar listesi yapıyor
Altılı Masa kulisi!.. Meral Akşener, aday için anket istiyor! Ali Babacan adaylar listesi yapıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı! 4 valiz dolusu gerçek insan saçı ...
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı! 4 valiz dolusu gerçek insan saçı ...
Bakan Özer duyurdu! Kamu özel ayrımı yok 81 ilde kurulacak
Bakan Özer duyurdu! Kamu özel ayrımı yok 81 ilde kurulacak
Zelenskiy "durum son derece ağır" diyerek uyardı: Saldırmakla kalmıyor, kasten yok ediyorlar!
Zelenskiy "durum son derece ağır" diyerek uyardı: Saldırmakla kalmıyor, kasten yok ediyorlar!
Araç sahipleri dikkat: Ödemeyi sakın unutmayın, süre doluyor!
Araç sahipleri dikkat: Ödemeyi sakın unutmayın, süre doluyor!
Emre Çolak'ın yeni adresi şaşırttı! Transfer resmen açıklandı
Emre Çolak'ın yeni adresi şaşırttı! Transfer resmen açıklandı
Gaziantep'te karısının yasak aşkına kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
Gaziantep'te karısının yasak aşkına kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini açıkladı
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini açıkladı
İYİ Parti'den HDP itirafı! Ahmet Eşref Fakıbaba: Kapanırsa bize oy verecekler
İYİ Parti'den HDP itirafı! Ahmet Eşref Fakıbaba: Kapanırsa bize oy verecekler
Kayseri'de korkunç kaza! İşçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de korkunç kaza! İşçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama ve görevden alma kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama ve görevden alma kararları
Otomotiv devinden şoke eden karar! 500 binden fazla aracını geri çağırdı
Otomotiv devinden şoke eden karar! 500 binden fazla aracını geri çağırdı