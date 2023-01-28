Aman dikkat sizin de başınıza gelebilir! Evi kül etti

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangında, büyük maddi hasar meydana geldi.Abone ol
Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Selçuk A. cep telefonunu şarja takarak yattı. Sabaha karşı cep telefonu şarjı kısa devre yapınca yangın çıktı. Salonda başlayan yangında biranda büyüdü. Yangını fark eden ev sahibi ve komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın çıkan dairede büyük maddi hasar meydana gelirken, bir üst kattaki evinde camları kırılarak hasar gördü.
Vatandaşlar, yangının şarjdaki cep telefonundan kaynaklandığını aktararak, can kaybının yaşanmadığını dile getirdi.