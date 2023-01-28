BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aman dikkat sizin de başınıza gelebilir! Evi kül etti

Aman dikkat sizin de başınıza gelebilir! Evi kül etti

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangında, büyük maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Selçuk A. cep telefonunu şarja takarak yattı. Sabaha karşı cep telefonu şarjı kısa devre yapınca yangın çıktı. Salonda başlayan yangında biranda büyüdü. Yangını fark eden ev sahibi ve komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.

 Yangın çıkan dairede büyük maddi hasar meydana gelirken, bir üst kattaki evinde camları kırılarak hasar gördü.

Vatandaşlar, yangının şarjdaki cep telefonundan kaynaklandığını aktararak, can kaybının yaşanmadığını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak! Doğu Perinçek'ten çok iddialı sözler
AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak! Doğu Perinçek'ten çok iddialı sözler
Altılı Masa kulisi!.. Meral Akşener, aday için anket istiyor! Ali Babacan adaylar listesi yapıyor
Altılı Masa kulisi!.. Meral Akşener, aday için anket istiyor! Ali Babacan adaylar listesi yapıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı! 4 valiz dolusu gerçek insan saçı ...
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı! 4 valiz dolusu gerçek insan saçı ...
Bakan Özer duyurdu! Kamu özel ayrımı yok 81 ilde kurulacak
Bakan Özer duyurdu! Kamu özel ayrımı yok 81 ilde kurulacak
Zelenskiy "durum son derece ağır" diyerek uyardı: Saldırmakla kalmıyor, kasten yok ediyorlar!
Zelenskiy "durum son derece ağır" diyerek uyardı: Saldırmakla kalmıyor, kasten yok ediyorlar!
Araç sahipleri dikkat: Ödemeyi sakın unutmayın, süre doluyor!
Araç sahipleri dikkat: Ödemeyi sakın unutmayın, süre doluyor!
Emre Çolak'ın yeni adresi şaşırttı! Transfer resmen açıklandı
Emre Çolak'ın yeni adresi şaşırttı! Transfer resmen açıklandı
Gaziantep'te karısının yasak aşkına kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
Gaziantep'te karısının yasak aşkına kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini açıkladı
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini açıkladı
İYİ Parti'den HDP itirafı! Ahmet Eşref Fakıbaba: Kapanırsa bize oy verecekler
İYİ Parti'den HDP itirafı! Ahmet Eşref Fakıbaba: Kapanırsa bize oy verecekler
Kayseri'de korkunç kaza! İşçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de korkunç kaza! İşçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama ve görevden alma kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama ve görevden alma kararları