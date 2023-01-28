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Vücudunda izmarit ve darp izleri bulunan bebek cesedi! Yeni kan donduran detaylar çıktı

Vücudunda izmarit ve darp izleri bulunan bebek cesedi! Yeni kan donduran detaylar çıktı

DENIZLİ’nin Pamukkale ilçesinde vücudunda izmarit izleri tespit edilen ve işkence sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 2 yaşındaki bebek, son yolcuğuna uğurlandı.  Evden kaçtığı belirlenen anne gözaltına alınırken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

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Denizli'de evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Evdeki 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmada evden 2 erkek ile kaçtığı belirlenen 3 çocuğun annesi olan Güler K. (27) ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cezaevindeki baba son kez gördü

Murat bebek, otopsi işlemleri ardından dedesi tarafından teslim alındı. Sonrasında Murat bebeğin minik cesedi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cezaevinde olan baba Bahri Kılıç ise telefonla görüntülü arayarak çocuğunu son kez gördü.

Detaylar tüyler ürpertti

Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya’dan gelecek olan detaylı Adli Tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi. Öte yandan, Murat bebeğin ölü bulunduğu evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

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