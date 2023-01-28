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Kargo tuzağına dikkat! Sizin de başınıza gelebilir böyle kandırmışlar

Kargo tuzağına dikkat! Sizin de başınıza gelebilir böyle kandırmışlar

Kargocu kılığında kargo paketi gönderildiği izlenimi vererek evrak imzalatan 5 şahıs gözaltına alındı.

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Ekipler, mağdurların ikametlerine ya da iş yerlerine kargocu kılığında giderek kargo paketi gönderildiği izlenimi veren ve mağdurların evraka imza atmalarını sağladığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Altına senet koymuşlar

Polis ekipleri tarafından evrakların altına senet koyarak “pencere” ya da “kes-yapıştır” yöntemiyle sahte senet düzenlediklerine dair yapılan bulgular üzerine; 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu “nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Çok sayıda vatandaşı mağdur eden çetenin pencere yöntemiyle düzenlenen senetlerle yaklaşık 25 milyon lira tutarında icra takip işlemi başlattıkları ve bu icralarla mağdurların ev ve işyerlerine haciz işlemi uyguladıkları tespit edildi.

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